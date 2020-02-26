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Ajax'ın Atletico Madrid Zaferi

1996-97 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda Ajax, çeyrek finalde Atletico Madrid'le karşılaştı. Vicente Calderon'daki ikinci maç uzatmalara giderken, Ajax 119. dakikada Tijani Babangida'nın attığı golle 3-2 galip geldi ve yarı finale çıktı.

26.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:21

1996-97 sezonunda , çeyrek finalde 'le karşılaştı. 'daki ikinci maç uzatmalara giderken, Ajax 119. dakikada Tijani Babangida'nın attığı golle 3-2 galip geldi ve yarı finale çıktı.

Kaynak: Dugout

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