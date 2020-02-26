Ajax'ın Atletico Madrid Zaferi
1996-97 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda Ajax, çeyrek finalde Atletico Madrid'le karşılaştı. Vicente Calderon'daki ikinci maç uzatmalara giderken, Ajax 119. dakikada Tijani Babangida'nın attığı golle 3-2 galip geldi ve yarı finale çıktı.
26.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:21
1996-97 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda Ajax, çeyrek finalde Atletico Madrid'le karşılaştı. Vicente Calderon'daki ikinci maç uzatmalara giderken, Ajax 119. dakikada Tijani Babangida'nın attığı golle 3-2 galip geldi ve yarı finale çıktı.
Kaynak: Dugout
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