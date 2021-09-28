Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor

Haberler.com - Haberler | Spor
Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor

Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax'la karşılaşıyor. EXXEN platformunda yayınlanan karşılaşmayı anlatan spiker Melih Gümüçbıçak'ın maçın hakemi Benoit Bastien'i sürekli eleştirmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Futbolseverler, deneyimli spikerin her fırsatta hakemi eleştirmesine tepki gösterirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta Borussia Dortmund'a kaybeden Beşiktaş, Ajax karşısında ilk puanını arıyor. Mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanırken maçın spikeri Melih Gümüşbıçak tepki çekti.

HAKKINDA BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Futbolseverler, karşılaşmanın Fransız hakemi Benoit Bastien'i Beşiktaş'ın aleyhine verdiği çoğu kararda eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki gösterdi. Kullanıcılar spikerin abartılı yorumlar yaptığını belirtirken, sürekli hakemden yakınmasına isyan etti.

Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor

Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor

Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor

Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor

Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor

Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor

Haberler.com - Spor Haberleri
Bir gol daha geldi! Hollanda'da fark artıyor

Bir gol daha geldi! Hollanda'da fark artıyor

 Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Seren Serengil Özge Özpirinçci
Spor Balotelli Salih Uçan Mesut Özil Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hulusi Akar Mimar Sinan Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 20:39:12. #1.17#