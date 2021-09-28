Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor
Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax'la karşılaşıyor. EXXEN platformunda yayınlanan karşılaşmayı anlatan spiker Melih Gümüçbıçak'ın maçın hakemi Benoit Bastien'i sürekli eleştirmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Futbolseverler, deneyimli spikerin her fırsatta hakemi eleştirmesine tepki gösterirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta Borussia Dortmund'a kaybeden Beşiktaş, Ajax karşısında ilk puanını arıyor. Mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanırken maçın spikeri Melih Gümüşbıçak tepki çekti.
HAKKINDA BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI
Futbolseverler, karşılaşmanın Fransız hakemi Benoit Bastien'i Beşiktaş'ın aleyhine verdiği çoğu kararda eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki gösterdi. Kullanıcılar spikerin abartılı yorumlar yaptığını belirtirken, sürekli hakemden yakınmasına isyan etti.
Haberler.com - Spor Haberleri