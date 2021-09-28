Ajax - Beşiktaş maç özeti izle! 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı konuk etti. Peki Ajax - Beşiktaşmaçı kaç kaç bitti? Ajax - Beşiktaş canlı anlatım, canlı takip izle! Ajax - Beşiktaşmaç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaşmaç özeti yayınlandı mı, maçın golleri yayınlandı mı?

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı saat 19:45 'de başladı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Ajax - Beşiktaş maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 Ajax'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta Ajax 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Ajax'ın Golleri:

17. dakika : Steven Berghuis

43. dakika : Sébastien Haller

İLK YARI SONUCU : 2-0

MAÇ SONUCU : 2-0

Ajax, Beşiktaş'ı 2-0 yeniyor ve grupta puanını 6'ya yükseltiyor.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE!

Ajax - Beşiktaş maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.

AJAX - BEŞİKTAŞ D EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.

AJAX - BEŞİKTAŞ HAKEMİ KİM?

Maçı, hakem Benoit Bastien yönetiyor.

MAÇTA İLK 11'LER AÇIKLANDI!

İlk 11'ler şu şekilde olacak:

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi

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