Ajax - Beşiktaş maç özeti izle! 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç! - Haberler
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Ajax - Beşiktaş maç özeti izle! 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

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Ajax - Beşiktaş maç özeti izle! 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

Ajax - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın ardından futbol severler Ajax - Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı? Maçın gollerini kim attı? Maç gollerini izleme linki var mı? merak etti. Ajax - Beşiktaş maç özeti izle! 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle! İşte detaylar...

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Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı saat 19:45 'de başladı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ajax - Beşiktaş maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

Ajax - Beşiktaş maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 Ajax'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

Maçta Ajax 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Ajax'ın Golleri:

  • 17. dakika : Steven Berghuis
  • 43. dakika : Sébastien Haller

İLK YARI SONUCU : 2-0

MAÇ SONUCU : 2-0

Ajax, Beşiktaş'ı 2-0 yeniyor ve grupta puanını 6'ya yükseltiyor.

Ajax - Beşiktaş maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.

AJAX - BEŞİKTAŞ D EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Ajax - Beşiktaş maç özeti izle! 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

Maç, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı, hakem Benoit Bastien yönetiyor.

İlk 11'ler şu şekilde olacak:

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi

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Haber: Ajax - Beşiktaş maç özeti izle! 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç! - Haberler
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