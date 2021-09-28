Ajax - Beşiktaş maç özeti izle! 28 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!
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Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı saat 19:45 'de başladı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Ajax - Beşiktaş maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.
Ajax - Beşiktaş maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 Ajax'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta Ajax 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:
Ajax'ın Golleri:
- 17. dakika : Steven Berghuis
- 43. dakika : Sébastien Haller
İLK YARI SONUCU : 2-0
MAÇ SONUCU : 2-0
Ajax, Beşiktaş'ı 2-0 yeniyor ve grupta puanını 6'ya yükseltiyor.
Ajax - Beşiktaş maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.
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Maç, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı, hakem Benoit Bastien yönetiyor.
İlk 11'ler şu şekilde olacak:
Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi