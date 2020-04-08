SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Airbus, montaj ve üretim faaliyetlerini kovid-19'a karşı uyarlıyor - Ekonomi
Almanya, Ekonomi

Airbus, montaj ve üretim faaliyetlerini kovid-19'a karşı uyarlıyor

Airbus, Almanya'daki Bremen ve Stade tesislerinde ticari uçak üretim ve montaj faaliyetlerini geçici olarak kovid-19'a karşı uyarlarken, ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile A220/A320 üretim tesisinde üretimi durduracak.

08.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:12
Airbus, montaj ve üretim faaliyetlerini kovid-19'a karşı uyarlıyor

Airbus, Almanya'daki Bremen ve Stade tesislerinde ticari uçak üretim ve montaj faaliyetlerini geçici olarak kovid-19'a karşı uyarlarken, ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile A220/A320 üretim tesisinde üretimi durduracak.

Firmadan yapılan açıklamada, söz konusu eylemlerin sahalardaki yüksek stok seviyeleri ile genel endüstriyel üretim akışının farklı aşamalarında etkili olan çeşitli hükümet talepleri ve gereklilikleri dahil olmak üzere kovid-19 salgınıyla ilgili faktörlere yanıt olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, tüm bu faaliyetlerin yanı sıra firmanın müşteri talebini karşılama sözünü de devam ettireceği belirtildi. Bremen'deki ticari uçak üretimi ve montaj faaliyetleri 6 Nisan'dan 27 Nisan'a kadar duraklatılacak ve tesisteki kritik operasyon destek hizmetleri devam edecek. Stade'daki Airbus tesisinde de, belirlenen bazı üretim departmanlarında haftanın belirli günleri olmak üzere 5-11 Nisan'da üretim ve montaj duraklatılacak. Kritik operasyon destek hizmetlerindeki faaliyetler ise devam edecek.

Mobile A220/A320 üretim tesisinde bu hafta başlayacak üretimdeki duraklamanın 29 Nisan'a kadar devam etmesi planlanıyor. Bina ve tesisat bakımı, uçak bakımı, bazı kritik ürün güvenliği ve müşteri odaklı operasyonlar, malzeme ve bileşenlerin alınması ve kontrolü, kritik idari destek ve faaliyetin yeniden başlatılması gibi belirli faaliyetler ise devam edecek.

Almanya'nın Bremen ve Stade şehirlerinde ve ABD'nin Alabama şehrindeki Mobile tesislerinde devam eden tüm çalışmalar, gerekli hijyen önlemlerine ve sosyal mesafe kurallarına bağlı olarak yapılacak.

Airbus, küresel COVID-19 kriziyle mücadele çabalarını desteklemekte ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamak için sosyal ortaklarla koordineli olarak kapsamlı çalışmalar yapıyor. Bu uygulama ile, şirket genelinde iş devamlılığı sağlanırken sıkı sağlık ve güvenlik önlemleri ile de başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Firma son iki haftada, gerekli sıkı sağlık ve güvenlik önlemlerini uygulamak için Fransa ve İspanya'daki üretim ve montaj faaliyetlerini dört gün boyunca durdurmuştu. 23 Mart'tan itibaren ise Fransa'daki üretim ve montaj faaliyetleri kademeli olarak yeniden başlatmıştı. İngiltere'de ticari uçak kanadı üretim operasyonları ile İspanya ve Kanada'daki ticari uçak üretim faaliyetleri de stok seviyeleri ve hükümet kısıtlamaları nedeniyle geçici olarak duraklatılmıştı.

Airbus, küresel endüstriyel akışında iş devamlılığını korumak için gündemi yakından izlemeye ve salgın ortamındaki ihtiyaçlara yanıt vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Ekonomi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Ekonomi
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Simge Sağın Pınar Deniz Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Dorukhan Toköz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: Airbus, montaj ve üretim faaliyetlerini kovid-19'a karşı uyarlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 12:55:05. #1.14#
title