Dehşeti yaşattılar! Paraguaylı yıldızın model eşi başından vuruldu - Haberler Spor
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Dehşeti yaşattılar! Paraguaylı yıldızın model eşi başından vuruldu

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Bir dönem Paraguay Milli Takımı forması giyen Olimpia'nın yıldızı Ivan Torres'in eşi Cristina Vita Aranda, gittikleri konserde başından vuruldu. Aranda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Paraguay'da başkent ekibi Olimpia'nın formasını giyen tecrübeli sol kanat oyuncusu Ivan Torres, eşiyle gittiği konserde hayatının şokunu yaşadı. Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki Jose Asuncion Flores Amfitiyatrosu'nda iki mafya arasında silahlı çatışma çıktı.

Aileye dehşeti yaşattılar! Paraguaylı yıldızın model eşi başından vuruldu

KAZA KURŞUNU

Çıkan çatışmada mermilerden biri Torres'in eşi Cristina Vita'nın başına isabet etti. Başından vurulan Aranda, hastaneye kaldırıldı. Modellik yapan ve 445 bin takipçisi bulunan üç çocuk annesi Aranda, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aileye dehşeti yaşattılar! Paraguaylı yıldızın model eşi başından vuruldu

BARIŞMA ETKİNLİĞİ

Ayrılık aşamasına gelen futbolcu ve model eşinin, konserde vakit geçirip aralarını düzeltmek için bir araya geldiği belirtildi. Konserde çıkan çatışmada Aranda ile bir erkeğin daha öldüğü öğrenildi. 4 kişi de yaralandı. Ivan Torres, eşinin kaybı için destek mesajı atan herkese teşekkür etti.

Aileye dehşeti yaşattılar! Paraguaylı yıldızın model eşi başından vuruldu

Dehşeti yaşattılar! Paraguaylı yıldızın model eşi başından vuruldu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Paraguay, Spor, Haber

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