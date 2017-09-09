Ailesinden Ayrı Ama Dünya İkincisi Oldu

- Ailesinden ayrı ama dünya ikincisi oldu



AYDIN - Annesi ve babasından ayrı, kardeşleri ile birlikte yaşayan Aydınlı Nefise Atalay, hayatın bütün zorluklarına rağmen, Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak genç yaşta büyük bir başarıya imza attı.

Aydın'da Muay Thai sporu ile uğraşan Aydın Kung Fu Kulubü sporcusu 16 yaşındaki Nefise Atalay, kız kardeşleri Sudenur Atalay ve Fadime Atalay ile anne ve babasından ayrı, tüm zorluklara göğüs gererek elde ettiği başarılar ile göz dolduruyor. Kız kardeşleri Fadime ve Sudenur Atalay'ın da Muay Thai ve Wushu spor dallarında Türkiye dereceleri dikkat çekiyor.

Kız kardeşleri ve evin geçimini hamallık yaparak sağlayan abisi ile birlikte babaannesinin evinde kalan Nefise, ikinci evim dediği spor kulubünde kız kardeşleri ile birlikte her gün antrenman yaparak formda kalmaya çalışıyor.

Babası cezaevinde, annesi ise kadın sığınma evinde bulunan Nefise Atalay, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'ni okul birincisi olarak tamamlarken, eğitimdeki başarısını Dünya Şampiyonasında Muay Thai spor dalında Türkiye'ye gümüş madalya kazandırarak taçlandırdı. Başarılı bir eğitim hayatının yanı sıra, sporda da başarılı olarak kız kardeşlerine ve hem yaşıtlarına örnek teşkil eden Nefise başarıları ile göz dolduruyor.

Dünya ikincisi oldu

Kendisine ve kız kardeşlerine sahip çıkan Antrenörü Murat Kaya nezaretinde çalışarak, Antalya'da düzenlenen Muay Thai Türkiye şampiyonasında elde ettiği derece ile Milli Takıma seçilen Nefise, Ağustos ayı içerisinde Tayland'ta düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası 15-16 yaş Alt Genç Kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Sırası ile Lüksemburg ve Taylandlı rakiplerini saf dışı bırakarak finalde Avustralyalı rakibine sayı ile kaybeden Nefise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaya:"Bizi gururlandırdı"

Nefise Atalay'ın Antrenörü Murat Kaya, sporcusu Nefise'nin elde ettiği başarı ile kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, "Özellikle bir takım sıkıntılara rağmen bunu yapmış olması bizim için çok gurur verici. Üç kız kardeşte gayet başarılı, gerek spor gerekse eğitim hayatlarında. Kızlarımızın babası hapishanede, anneleri sığınma evinde. Buna rağmen dört elle spora ve hayata sarılılar. Kötü alışkanlıklardan uzak durdular, disiplinli bir hayata sahip oldular. Aynı zamanda okul birincisi olarak gerek eğitimde gerek spor hayatında göstermiş olduğu başarı diğer sporcularımıza da örnek olur. Bizim de amacımız bu tarz çocuklarımızı kızlarımızı, erkeklerimizi topluma kazandırmak ve iyi bir birey haline getirmek için uğraşıyoruz. Nefise bu konuda başarılı olduğumuzu bize gösterdi, bizi gururlandırdı, çok mutluyuz. İnşallah diğer sporcularımızın da ülkemizin bayrağını dalgalandırdığını görürüz" dedi.

"Desteğe çok ihtiyacımız var"

Muay Thai ve Wushu spor dallarının çok fazla tanınmaması sonucu kimi zaman maddi konularda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Kaya, "Futbol dışında bizim branşlar biraz daha arka planda kalıyor. Desteğe çok ihtiyacımız var maliyetler büyük. Destek olmak isteyen herkese açığız ve lütfen bu çocukları hayata kazandırmak için destek olun" çağrısında bulundu.

Nefise Atalay: "Yaşadığım zorluklara rağmen mücadele ettim"

Kendi durumunda olan ve sesi çıkamayan arkadaşlarının sesi olmak isteyen Nefise Atalay, "2017 yılında Tayland'ta yapılan dünya gençler şampiyonasında dünya ikincisi oldum. Öncesinde Antalya'da yapılan Türkiye şampiyonasında Türkiye ikincisi oldum. Orada aldığım derece neticesinde Milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandım. Milli takıma seçildikten sonra da Tayland'a gittim. Yaşadığım zorluklara rağmen hayatımda olan zorluklara rağmen mücadele ettim ve buralara kadar geldim. Aydın'da Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesinde okuyorum. Ortaokulu bitirdikten sonra ailem okumamı istemiyordu, kuaförde çalışıyordum. Antrenörüm Murat hoca, beni Kız Meslek Lisesine yazdırdı. 9.sınıfı okul birincisi olarak bitirdim. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Benim durumumda olan hayatında her şey yolunda gitmemesine rağmen isteği dışında, spora devam etmesini isterim ve onları destekliyorum. Bu şekilde sesi çıkamayan arkadaşlarımın sesi olmayı isterim" diye konuştu.

Kardeşlerinin de kendisi gibi başarılı sporcular olduğunu ifade eden Nefise, "Kardeşlerimde büyükleri olarak en başta beni ve Murat hocayı örnek alıyorlar. Benim bir küçüğüm Fadime Atalay, şu anda liseye geçti, Wushu ve Muay Thai'de Türkiye birinciliği var. Bu yılda Wushu spor dalında Balkan Şampiyonasına gidecek. Fadime'nin küçüğü Sudenur o da Wushu'da Türkiye üçüncüsü, onunda bir çok derecesi var" dedi.

Kardeşlerden Fadime Atalay, ablası gibi başarılı olmak istediğini ifade ederek "İnşallah ondan daha iyi olurum, o bana azim veriyor" diye konuştu. Diğer kız kardeş Sudenur Atalay ise ablasını örnek aldığını, ablası gibi başarılar elde etmek istediğini ifade ederek, ablasının dünya ikincisi olmasına sevindiğini belirtti.