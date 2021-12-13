Ailesi rehin alınan PSV'nin yıldızı Eran Zahavi bir kez daha kabusu yaşadı! Hayatı zehir ettiler - Haberler Spor
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Ailesi rehin alınan PSV'nin yıldızı Eran Zahavi bir kez daha kabusu yaşadı! Hayatı zehir ettiler

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Mayıs ayında evi soyulan, eşi ve çocukları rehin alınan Eran Zahavi, yine aynı kabusu yaşadı. PSV forması giyen Zahavi'nin soyulan evine yine hırsızlar girdi.

Fenerbahçe'ye transferi direkten dönen Eran Zahavi, Hollanda'da zor günler geçiriyor. PSV'nin İsrailli forveti deplasmandayken kargocu kılığına giren soyguncular, futbolcunun eşini ve çocuklarını rehin almıştı. Neyse ki aile can kaybı yaşamamıştı.

Ailesi rehin alınan Eran Zahavi bir kez daha kabusu yaşadı! Hayatı zehir ettiler

YİNE AYNI VAKA

Zahavi, 7 ay sonra aynı kabusu yaşadı. Hollanda basınından RTL'nin haberine göre; hırsızlar, Amsterdam'daki aynı evi tekrardan soydu. Bu kez aile fertlerinden kimse içeride yoktu. Amsterdam polisi, geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Ailesi rehin alınan Eran Zahavi bir kez daha kabusu yaşadı! Hayatı zehir ettiler

IRKÇI SALDIRI İHTİMALİ

İsrailli futbolcunun bir kez daha evinin hedef alınmasında ırkçı saldırıdan şüphe ediliyor. Zahavi'nin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

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