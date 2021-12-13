Ailesi rehin alınan PSV'nin yıldızı Eran Zahavi bir kez daha kabusu yaşadı! Hayatı zehir ettiler
Mayıs ayında evi soyulan, eşi ve çocukları rehin alınan Eran Zahavi, yine aynı kabusu yaşadı. PSV forması giyen Zahavi'nin soyulan evine yine hırsızlar girdi.
Fenerbahçe'ye transferi direkten dönen Eran Zahavi, Hollanda'da zor günler geçiriyor. PSV'nin İsrailli forveti deplasmandayken kargocu kılığına giren soyguncular, futbolcunun eşini ve çocuklarını rehin almıştı. Neyse ki aile can kaybı yaşamamıştı.
YİNE AYNI VAKA
Zahavi, 7 ay sonra aynı kabusu yaşadı. Hollanda basınından RTL'nin haberine göre; hırsızlar, Amsterdam'daki aynı evi tekrardan soydu. Bu kez aile fertlerinden kimse içeride yoktu. Amsterdam polisi, geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
IRKÇI SALDIRI İHTİMALİ
İsrailli futbolcunun bir kez daha evinin hedef alınmasında ırkçı saldırıdan şüphe ediliyor. Zahavi'nin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
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