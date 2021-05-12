Aileler şehitlerine koştu
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Aileler şehitlerine koştu

Aileler şehitlerine koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'da Ramazan'ın son günü olan şehit aileleri mezarlık ziyaretinde bulunarak Kur'an-ı Kerim okudu.

Samsun'da Ramazan'ın son günü olan şehit aileleri mezarlık ziyaretinde bulunarak Kur'an-ı Kerim okudu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri yapabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Samsun'da ise sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlık Şehitliği'ne gelmeye başlayan şehit yakınları mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Şehit yakınları tam kapanma döneminde kendilerine böyle bir kolaylık sağlandığı için mutluluklarını dile getirdiler.

18 Nisan 1992 tarihinde sivil ve silahsız oldukları halde bölücü terör örgütü tarafından Doğubayazıt-Iğdır karayolunun Pamuk Geçidi mevkisinde gerçekleştirilen yol kesme eyleminde şehit edilen Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli 4 astsubaydan birisi olan Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın ailesi de sabah saatlerinde mezarlık ziyaretinde bulundu. Şehidin ağabeyi Ayhan Hamlı tam kapanmada kendilerine verilen izni sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Bugün İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelge kapsamında şehit ailelerine kabir ziyareti için izin verildi. İçişleri Bakanlığımızın bugüne özel ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan yarın için şehit ailelerine verilen izini sevinçle karşıladık. Uzun zamandır pandemi nedeniyle şehitlik ziyaretlerini yapamıyorduk. Özellikle de şehit anneleri için çok iyi oldu. Bu nedenle de İçişleri Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi düşünülmüş bir genelge. Şehitlerimizle buluşmuş olduk. Bayram öncesi hasret giderdik. Mezarları temizledik, dua ettik. Biz 29 yıldır her arefe her bayram şehitlikteyiz. Onun dışında özel günlerde de buradayız. Şehitlerimiz bu vatan için bedel ödedi. Ödedikleri bedelin ne olduğunu bütün vatandaşlarımızın iyi düşünmesi gerekir. Şehitlerimize gerçekten çok şey borçluyuz. Onların sayesinde bayrağımız dalgalanıyor. Onların sayesinde bu coğrafyada özgür yaşıyoruz. Ramazan Bayramı nedeniyle de başta şehit ailelerimiz olmakla birlikte tüm vatandaşlarımıza, hayırlı, sağlıklı, iyi bayramlar diliyoruz. Allah şehitlerimizin sayısını artırmasın. Dün yine bir şehidimizi Manisa Akhisar'da, Piyade Teğmen Osman Alp şehidimizi sonsuzluğa uğurladık. Bayram öncesi böyle bir acıyı yaşamış olmamızın büyük bir üzüntüsü içerisindeyiz. Teröristlere destek olanlar, yanında duranlar ne yaptıklarını iyi düşünsünler. Bizim yanımızda, bizimle beraber olanlar bizim hangi bedelleri ödediğimizi de unutmasınlar" dedi. - SAMSUN

Aileler şehitlerine koştu
Aileler şehitlerine koştu
Aileler şehitlerine koştu
Aileler şehitlerine koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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