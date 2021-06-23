Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim

Babası Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giyen Romelu Lukaku, o dönemlerde çekilen aile fotoğrafı üzerinden gelen bir soruyu sosyal medyadan yanıtladı. Bir Türk taraftarın, "Baban Türkiye'de futbol oynadı. Türkiye'yi seviyor musun? Bizler seni çok seviyoruz" şeklindeki sorusuna Lukaku, "Evet Türkiye'yi seviyorum. O günlere dair pek bir şey hatırlamıyorum ancak bir gün ziyarete geleceğim" şeklinde cevapladı.