Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim
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Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim

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Babası Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giyen Romelu Lukaku, o dönemlerde çekilen aile fotoğrafı üzerinden gelen bir soruyu sosyal medyadan yanıtladı. Bir Türk taraftarın, "Baban Türkiye'de futbol oynadı. Türkiye'yi seviyor musun? Bizler seni çok seviyoruz" şeklindeki sorusuna Lukaku, "Evet Türkiye'yi seviyorum. O günlere dair pek bir şey hatırlamıyorum ancak bir gün ziyarete geleceğim" şeklinde cevapladı.

Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Golcü futbolcunun, Türkiye'yle ilgili bir soruya verdiği yanıt ise dikkat çekti.

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

Lukaku, bir Türk taraftarın "Baban Türkiye'de futbol oynadı. Türkiye'yi seviyor musun? Bizler seni çok seviyoruz" şeklindeki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Belçikalı golcü, "Evet Türkiye'yi seviyorum. O günlere dair pek bir şey hatırlamıyorum ancak bir gün ziyarete geleceğim" şeklinde cevapladı.

Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim
Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim
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