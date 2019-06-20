Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: 4 bin 321 personel alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yıl içinde 1000'i Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamının gerçekleştirileceğini duyurdu.

"SOSYAL HİZMETLERİMİZİ DAHA ETKİN SUNABİLMEK İÇİN ÇALIŞAN AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkacaklarını bildirdi.

"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, "Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA