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Ahşaptan kalem yapıp Hindistan'a tanesini 175 liraya satıyor

Bursalı hat kalemi ustası, el işçiliğiyle yaptığı kalemleri tanesi 175 liradan Hindistan'a satıyor.

Ahşaptan kalem yapıp Hindistan'a tanesini 175 liraya satıyor
06.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:26

Bursalı hat kalemi ustası, el işçiliğiyle yaptığı kalemleri tanesi 175 liradan Hindistan'a satıyor.

Bursalı Sedat Dilman tarafından yapılan hat kalemleri dünyanın çok sayıda ülkesinde büyük rağbet görüyor. El sanatları ustası, el işçiliğiyle ağaç ve kemikten yapılan hat kalemlerini 5 ila 25 dolar arasında değişen fiyatlarla başta Hindistan olmak üzere dünyanın farklı bir çok ülkesine ihraç ediyor. Dünya çapında tanınan ustanın el işçiliğiyle yaptığı hat kalemleri ise adeta kapışılıyor. Günde sayılı kalem yapabilen usta, gelen yoğun talepten dolayı 2 ay sonrasına gün vermek durumunda kalıyor. 10 metrekarelik dükkanında tek başına kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatı canlandırıp dünyaya tanıtan ustanın el işleri her kesim tarafından takdirle karşılanıyor.

Hat kalemi yapmaya 8 yıl önce başladığını ifade eden Sedat Dilman, "El işçiliğiyle hat kalemleri yapıyorum. Yapmış olduğum kalemlere talep çok fazla. Bu kalemleri değerli ağaçlar ve kemik uçlu olarak yapıyorum. Bu kalemleri hattalar, hat öğrencileri, yurt içi ve dışından hat sanatına gönül vermiş kişiler tercih ediyor. Yapmış olduğum kalemleri 4 kıt'aya gönderdim. Bu kalemler el işçiliği olduğu için günde en fazla 10 tane üretebiliyorum. Bu kalemleri yurt dışına tanesini 5 ile 25 dolar arasında satıyorum. Özellikle korona virüs sürecinde kalemlere büyük rağbet oldu. İşlerimiz yüzde yüz arttı, 2 ay sonraya gün veriyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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