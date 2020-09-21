Ahmet Taşyürek: "Bizim için değerli bir maç oldu" Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "Bizim için değerli bir maç oldu.

Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "Bizim için değerli bir maç oldu. İlk yarı istediğimiz organizasyonu yapamadık. Bu takım önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacak" dedi.

Boluspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Geçen hafta yenilerek başladık. Hemen hemen yepyeni bir takım oluşturduk. Geçen hafta beklemediğimiz bir yenilgi olmuştu ama bu hafta oyuncularımız daha birbirini tam anlamıyla tanımıyor. Bizim için değerli bir maç oldu. İlk yarı istediğimiz organizasyonu yapamadık. Bu takım önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacak. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı