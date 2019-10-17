Ahmet Nur Çebi, Seba'nın mezarını ziyaret etti

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etti.

17.10.2019 17:40
Ahmet Nur Çebi, Seba'nın mezarını ziyaret etti

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etti.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan başkanlık seçimi için adaylar listelerini divan kuruluna teslim etti. Siyah-beyazlı kulübün başkan adaylarandan olan Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'na yönetim kurulu listesini sunduktan sonra siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etti. Seba'nın Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabrini, listesinde bulunan isimlerle birlikte ziyaret eden Ahmet Nur Çebi, dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ahmet Nur Çebi'nin Seba'nın mezarını ziyaret edişiÇebi'nin dua okuması-Detaylar

Kaynak: DHA
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