Ahmet Nur Çebi: Milyon Euro'luk futbolcular şimdi 200 bin Euro etmiyorlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Lens ve Ljajic'in kontratlarını nasıl yapmışlar ?"

"Gidenler kulübü çok zordayken bırakıp gittiler, ben kulübü toparladım"

Ali DANAŞ/ Amsterdam, - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takım maliyetinin 50 Milyon Euro'nun altında olduğunu ve dünya çapında oyuncuları indirim yaptırarak aldıklarını söylerken, eski yönetimin yaptığı Lens ve Ljajic'in kontratlarının kulübü zor durumda bıraktığını bir kez daha dile getirdi. Başkan Çebi, transfer döneminde isteyip de alamadıkları tek oyuncunun Kaan Ayhan olduğunu itiraf ederken ara transferde yeniden girişim yapacaklarını da açıkladı. Ajax maçı sonrası gazetecilerle sohbet ederek önemli açıklamalarda bulunan Çebi'nin bazı sözleri şöyle:

"Gidenler kulübü çok zordayken bırakıp gittiler, ben kulübü toparladım, bundan sonra düzlüğe çıkacağız. Onlar 'vın' turizmdi. Benim vın turizmle işim yok, ben 'Varan Turizm' im."