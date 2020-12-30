Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Beşiktaş'ta daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı. Çebi, 14 Mayıs 2020 tarihinde de koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavinin ardından negatife dönmüştü.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif sonuçlandı. Daha önce mayıs ayında da koronavirüse yakalanan ve tedavisine başlanan Ahmet Nur Çebi, hastalığı atlatmıştı.

İkinci kez virüse yakalanan Ahmet Nur Çebi, tedbir amaçlı olarak tedavi altına alındı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin rutin kontrolller gereği hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Kovid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Kovid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Kovid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

SERGEN YALÇIN DA YAKALANMIŞTI

Beşiktaş'ta daha önce teknik direktör Sergen Yalçın'ın yanı sıra, Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Bernard Mensah gibi isimler de koronavirüse yakalanmıştı.

Mayıs ayında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi, tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı