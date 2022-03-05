Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi günah çıkardı: Cinayet işleyemem, yeni bir başkan bulun

Beşiktaş'ta 2022 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Kürsüye çıkan Başkan Ahmet Nur Çebi, çok önemli açıklamalar yaptı. Çebi, günah çıkarıp adeta isyan etti.

İşte Başkan Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

"BENİ SEÇİN YA DA SEÇMEYİN"

"Dosyalarla TFF'ye gidiyorum, anlatıyoruz, sunum yapıyoruz. Daha ne yapayım, silah mı çekeyim, cinayet işleyemem! Kendinize güçlü başkan bulun o zaman. Hakem konusu, sürekli hep hakem konusu. Daha nasıl mücadele edeceğim. Sürekli TFF'ye gidiyorum.

"BEN HATA YAPMADIM

1 yılda 4 kere korona geçirdim, kolum kırıldı. Buraya 4 tane kupa getirdim. İbra etmeyiz diyorlar. Beni seçin veya seçmeyin ama bana sahip çıkın. Ben hata yapmadım arkadaşlar.

"BEN HESAP VERECEĞİM"

Sergen Hocamızla yola çıktık, Önder Karaveli ile devam ediyoruz. Kendi öz kaynağımızla yola devam ediyoruz. Camia sabır göstermiyor ama ben sahip çıkacağım. Madem mazbata bende, madem bana yetki verdiniz, hesabını ben size veririm.

"HOCAMIZ MEMNUNDU"

Sergen Yalçın'ın istediği transferlerin birçoğunu yaptık. Hocamız da memnundu. 2 kez Beşiktaş'ı düşündüğü için bırakmak istediğini söyledi. Üçüncüsünde kabul etmek istedim. Sergen Yalçın'ın altını ben oymadım, niye oyacağım ki! Sergen hocanın kupaları aşağıda duruyor. Sergen hocamı da Önder hocamı da yedirtmeyeceğim.

"BANA SAHİP ÇIKIN"

1 yılda ben 3 defa korona geçireceğim, kolum kırılacak, cebimden para vereceğim, 600 milyon TL kefalete imza atacağım, 110 milyon TL para vereceğim, 4 evi ipotek vereceğim ama 'İbra edilmesi hata' Ne yapmam gerekiyordu? 4 tane kupa getirmişim. Bana sahip çıkın.

"EMRE KOCADAĞ ANLATSIN"

Uçaktan indik ve hemen Sergen Hoca ile konuşup sözleşme işini bitirmek istedim. Bana 15 gün izin verin, dinlenmek istiyorum dedi. Bu kadar emek vermiş, yorulmuş bir hocanın buna hakkı var. Ben de tabii ki dedim. Emre Kocadağ burada, söylesin. 1,5 ayda kaç kez görüşmesini istedim. Hocamızı da memnun etmeye çalıştık. Beşiktaş için pazarlık yaptık. Hak ettiğini vermek istedik. 1 Temmuz'da işbaşı yapmadı mı Sergen hoca?

"İSTERSENİZ HİBE ETTİ DİYEBİLİRSİNİZ"

Yıldırım Demirören'den hesap sormak bana nasip oldu. 97 milyonu Del Bosque ve Ferrari'den kaynaklanan zararlardan dolayı almayacak. Buna ne isterseniz diyebilirsiniz. İsterseniz hibe etti diyin.

"BORCUMUZ 3.9 MİLYAR LİRA"

Bizim borcumuz 3.9 milyar lira. 4.5 milyar lira değil. Göreve geldiğimizde 3.3 milyar liraydı. Gelirimiz 600-700 milyon, ödediğimiz faiz 600-700 milyon lira. Biz gemiyi yüzdürmeye çalıştık.

"HESAPLAMALAR YAPILIR"

Aradaki kur farkı, gelir gider dengesi, hepsi denetlenir. Biz geldiğimizde yapılmış olan çok ağır kontratlar vardı. Ljajic konusu var. Bizden 3.75 milyon euro alan oyuncuya 750 bin euro bile teklif gelmedi.

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