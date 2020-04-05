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Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba, Beşiktaş, Spor

Ahmet Nur Çebi'den Seba paylaşımı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın 94'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

05.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:25
Ahmet Nur Çebi'den Seba paylaşımı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın 94'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Süleyman Seba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşayan Çebi, "Bir emenatimiz var senden bize, bizden de sonraki nesillere... Duruşunu, dürüstlüğünü ve Beşiktaş aşkını taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


- Duruşunu
Ahmet Nur Çebi'den Seba paylaşımı

Kaynak: DHA

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Seba paylaşımı
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