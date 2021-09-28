Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşlılar keyif alsın diye Şampiyonlar Ligi gelirlerini harcadık

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Amsterdam'daki Ajax maçı öncesi Hollanda'ya gelen Türk basın mensuplarının röportaj isteklerini kırmadı. Çebi, kurulan kadroda Şampiyonlar Ligi gelirlerinden faydalandıklarını ifade etti.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

"Şampiyonlar Ligi'nde iyi futbol oynayan bir takım oluşturmak istedik. Geliri ve gideri dengeli bir takım yapmak istedik. Şampiyonlar Ligi'nden gelen gelirin tamamını harcamadık ama futboluyla keyif verecek bir takım yaratmaya karar verdik.

"BİR KISMININ HARCANMASI DOĞRU"

Burada kadromuz eksik ama daha başka maçlar da oynayacağız ve her galibiyetin 3 milyon avro, beraberliğin de 1 milyon avro olduğunu düşünürsek Şampiyonlar Ligi'nden gelen gelirin bir kısmının harcanmasının doğru olduğunu düşündüm.

"KEYİF ALSINLAR DİYE HARCADIK"

30-40 milyon Euro gelirin tamamını harcamadık. 3-4 oyuncu alıp da tamamını harcamadık. Bir kısmını Beşiktaşlılar keyif alsın diye harcadık. En fazla 10 milyon Euro'sunu harcadık."

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