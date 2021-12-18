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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı futbolcularla yemekte buluştu

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı futbolcularla yemekte buluştu
AA / Berad Büyük - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çebi'nin futbol takımıyla buluşmasına, asbaşkan Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyesi Bilgihan Sürmen ve Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı katıldı.

Çebi, akşam yemeğinde teknik sorumlu Önder Karaveli ve futbolcularla sohbet ederek, Fenerbahçe maçında başarı diledi.

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AA / Berad Büyük - Spor Haberleri

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