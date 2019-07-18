Ahmet Kavalcı'dan Vitor Hugo açıklaması

Fikstür çekimiyle ilgili konuşan Kavalcı, "Tüm takımlara hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. İlk maçımızı Sivas'ta, Sivasspor ile oynayacağız. Yeni bir hoca, yeni bir takım, puanlar almak için gideceğiz. Bunun için kampa devam ediyoruz. Ayın 24'ünde Avusturya kampı başlıyor, 4 Ağustos'ta sona erecek. 4 maç oynayıp Türkiye'ye dönüyoruz. Burada da bir hazırlık maçı yapıyoruz ve yeni sezona başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Kavalcı ayrıca, transferi gündemde olan Vitor Hugo konusunda henüz bir anlaşmanın olmadığını söyledi.