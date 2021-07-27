Ahmet Evkaya gümüş madalya kazandı
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Ahmet Evkaya gümüş madalya kazandı

Ahmet Evkaya gümüş madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara'da yapılan Zekeriya Tutar Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında Kayserili sporcu Ahmet Evkaya Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara'da yapılan Zekeriya Tutar Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında Kayserili sporcu Ahmet Evkaya Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Zekeriya Tutar Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası 07-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapıldı. Bin 800 sporcunun katıldığı şampiyonada +65 kilo erkeklerde sporcu Ahmet Evkaya 75 sporcu içinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu. Bu sonuçlarla 24-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında Estonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonasında Kayseri'yi ve Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında ikinci olarak Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazanan sporcu Ahmet Evkaya ve antrenörü Hasan Önal'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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