Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var
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Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var

12.03.2021 21:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:07

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk ve ekonomi alanlarında açıkladığı reformlara sert sözlerle tepki gösterdi. Kamudaki araç israfına dikkat çeken ve Erdoğan'ın bugün, 'Kamu araç alımlarına sınırlama getireceğiz' dediğini anımsatan Davutoğlu, "E günaydın yani. Kendisine tavsiyem şu; onlarca, bazen yüzlerce araç ölçeğindeki kendi uçaklarından satsın önce" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Gelibolu 1. Olağan İlçe Kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk ve ekonomi alanlarında açıkladığı reformlara tepki gösteren Davutoğlu, şunları söyledi:

Bugün Cumhurbaşkanı diyor ki, 'borç stokundaki döviz bazlı borçları azaltmak için gerekli tedbirleri alacağız'. Senin damadın Hazine ve Maliye Bakanı iken demedi mi, 'dövizle işiniz mi var, dövizi niye düşünüyorsunuz' diye. O değil miydi bunu söyleyen? Hem de 83 milyonun gözünün içine bakarak… Türkiye'nin bütün borçları döviz bazındayken, mazotu döviz olarak alırken, gübreyi döviz olarak alırken, yemin bir kısmını döviz girdisiyle alırken milletin gözünün içine bakarak, enayi yerine koyarak, 'dövizle bir işiniz var mı' diyen o değil miydi?

"NE EKONOMİ KALDI, NE REFORM, NE DE PAKET"

Davutoğlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

Bugünkü konuşmasında Cumhurbaşkanı, 'fiyat istikrarıymış, boş verin onları bir kenara bırakın' diyor bir cümlede. Sonra da diyor ki, 'fiyat istikrar komitesi kuracağız' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı; meseleyi komisyona havale etmeyin. Mesele sizin kafanızda, sizin zihniyetinizde, sizin ekonomik cehaletinizde. Problem orada. Peki madem bu gerekliydi de fiyat istikrar komitesini daha önce niye kurup çalıştırmadınız?Bu şunu gösteriyor: aynen İnsan Hakları Eylem Planı gibi, orada da insan hakları yok, eylem de yok, plan da yok ama sözü var. Şimdi de Ekonomik Reform Paketi deniyor, orada da ne ekonomi kaldı, ne reform kaldı, ne de paket var aslında.

"KAMUDA ARAÇ İSRAFI ORTADA"

Erdoğan'ın bugün Ekonomik Reform Paketi'ni açıklarken, "Kamu araç alımlarına sınırlama getireceğiz" dediğini anımsatan Davutoğlu, şu şekilde konuştu:

"E günaydın yine yani. Kamuda zaten araç israfı ortada. Bunu hep görüyoruz. Ama önce kendisine tavsiyem şu: iki şey yapsın halka bunu gösterecekse. Bir; onlarca, bazen yüzlerce araç ölçeğindeki kendi uçaklarından satsın önce. Onları envanterden çıkarsın, kendisinden başlasın tasarrufa. Sonra da Cuma namazına ya da aşı olmaya iki, üç araçla gitsin. Onlarca araçla gitmesin. Önce bunu yaparsa diğerleri sözünü dinler."

Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var

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