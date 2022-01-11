Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündem oldu: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündem oldu: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz

Haberler.com - Haberler | Spor

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın 2013 yılında Twitter hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. 27 yaşındaki oyuncu, "Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz" ifadelerinin yer aldığı Bakara Suresi'ni paylaşmıştı.

Konyaspor'un başarılı oyuncusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. 27 yaşındaki oyuncu, 10 Mayıs 2013'te Bakara Suresi'nin 156. ayetini paylaşmış.

Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündem oldu: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz

CUMA MESAJI İÇİN PAYLAŞMIŞTI

Çalık'ın paylaşımında, "Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz (Bakara Suresi 156. Ayet). Hayırlı cumalar" ifadeleri yer alıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ahmet'in bu tweetini yeniden gündeme getirdi.

Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili kahreden iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı

Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili kahreden iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı

 Ahmet Çalık'ı hayattan koparan kazanın detayları ortaya çıktı! Aile detayı herkesi kahretti

Ahmet Çalık'ı hayattan koparan kazanın detayları ortaya çıktı! Aile detayı herkesi kahretti

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Halit Dursun:dogru söylemis ne var simdik bunda ??? ALLAH rahmet eylesin Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title