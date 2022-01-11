Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündem oldu: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz
Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın 2013 yılında Twitter hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. 27 yaşındaki oyuncu, "Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz" ifadelerinin yer aldığı Bakara Suresi'ni paylaşmıştı.
Konyaspor'un başarılı oyuncusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. 27 yaşındaki oyuncu, 10 Mayıs 2013'te Bakara Suresi'nin 156. ayetini paylaşmış.
CUMA MESAJI İÇİN PAYLAŞMIŞTI
Çalık'ın paylaşımında, "Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz (Bakara Suresi 156. Ayet). Hayırlı cumalar" ifadeleri yer alıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ahmet'in bu tweetini yeniden gündeme getirdi.
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