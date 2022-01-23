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Ahmet Çalık'ı unutturmuyorlar! Konyaspor gizliden şampiyonluğa yürüyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Geçen hafta Adana Demir'i mağlup eden ve Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle 1 maça çıkamayan Konya, lider Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda nefesini iyice hissettirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay ile İttifak Holding Konyaspor, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kazanan, 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Ahmet Çalık'ı unutturmuyorlar! Konyaspor, gizliden şampiyonluğa yürüyor

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Ahmed Hassan kaydetti. Ahmed'in golünden sonra hemen kulübeye koşup Ahmet Çalık'ın formasını açtılar.

Konyaspor şu anda Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda en ciddi rakibi. 1 maçı eksik olan Konyaspor, puanını 45'e yükseltti. Ligin ikinci sırasında bulunan Konyaspor'un en yakın takipçisiyle de puan farkı 7'ye çıktı.

Ertelenen Başakşehir-Konyaspor karşılaşması 22 Şubat'ta oynanacak. Konyaspor'un eksik maçını tamamlamasıyla ligin durumu şekillenecek.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Trabzonspor, Ahmet Çalık, Konyaspor, Spor, Haber

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