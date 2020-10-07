Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, Fatih Karagümrük maçından sonra ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın Svalili dilinde söylediği sözlerin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, gösterdiği performansla şimdiden taraftarın gözüne girmeyi başardı. Tanzanyalı golcü Fatih Karagümrük'e karşı kaydettiği 2 golle sarı-lacivertlileri galibiyete taşırken, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"HARİKA BİR KULÜBE GELDİM"

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın geçtiğimiz günlerde Beyaz Futbol'da kendisine Svahili dilinde söylediği "Hakuna kufeli. Nakupenda. Nimekuja club kubwa" (Başarısızlık yok. Seni seviyorum. Harika bir kulübe geldim) sözlerinin videosunu paylaşan Samatta, "Bunu sevdim" mesajını yazdı.

Samatta'nın bu paylaşımı 350 binden fazla görüntülenme alırken, taraftarlar videonun altına binlerce yorum yazdı. Ahmet Çakar'ın sözleri, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.