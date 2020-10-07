Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu

07.10.2020 14:38 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:53

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, Fatih Karagümrük maçından sonra ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın Svalili dilinde söylediği sözlerin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, gösterdiği performansla şimdiden taraftarın gözüne girmeyi başardı. Tanzanyalı golcü Fatih Karagümrük'e karşı kaydettiği 2 golle sarı-lacivertlileri galibiyete taşırken, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"HARİKA BİR KULÜBE GELDİM"

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın geçtiğimiz günlerde Beyaz Futbol'da kendisine Svahili dilinde söylediği "Hakuna kufeli. Nakupenda. Nimekuja club kubwa" (Başarısızlık yok. Seni seviyorum. Harika bir kulübe geldim) sözlerinin videosunu paylaşan Samatta, "Bunu sevdim" mesajını yazdı.

Samatta'nın bu paylaşımı 350 binden fazla görüntülenme alırken, taraftarlar videonun altına binlerce yorum yazdı. Ahmet Çakar'ın sözleri, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu
Haber Yorumları (1)
TARAFTAR: Anlayamadım yorumcu mu? Ne yorumcusu bunlardan yorumcu olmaz milleti keriz yerine koymuşlar çıkıp ona buna sarıyorlar laf atıyorlar kendi aralarında bel altı espiriler yapıp yorumcu olmuş oluyorlar işte futbol da geldiğimiz noktalrdan biri de bu ne oyun var ne yorum var her şekli ile bitik durumdayız.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Donald Trump Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ali Sürmeli Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Samatta Mbaye Diagne Roland Garros Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 15:02:07. #1.14#
title