Ahmet Çakar, Fatih Terim için tweet attı sosyal medya yıkıldı
Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Real Madrid'e yenildiği maç sonrasında Fatih Terim'in meşhur olan sözü, "what can i do sometimes??" diye tweet attı, sosyal medyada gündem oldu.
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray'ın evinde Real Madrid'e 1-0 yenildiği maç sonrasında Ahmet Çakar'dan sürpriz bir tweet geldi.
Eski hakem ve yorumcu Çakar, maçın ardından Twitter hesabından "Resultate importante !!!" ve Fatih Terim efsane sözleri arasında olan "what can i do sometimes??" yazdı.
Çakar'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Bazı taraftarlar tweete tepki gösterirken kimileri ise destek verdi.
İşte Ahmet Çakar'ın attığı tweetler;