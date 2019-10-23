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Ahmet Çakar, Fatih Terim için tweet attı sosyal medya yıkıldı

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Real Madrid'e yenildiği maç sonrasında Fatih Terim'in meşhur olan sözü, "what can i do sometimes??" diye tweet attı, sosyal medyada gündem oldu.

23.10.2019 10:31
Ahmet Çakar, Fatih Terim için tweet attı sosyal medya yıkıldı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray'ın evinde Real Madrid'e 1-0 yenildiği maç sonrasında Ahmet Çakar'dan sürpriz bir tweet geldi.

Eski hakem ve yorumcu Çakar, maçın ardından Twitter hesabından "Resultate importante !!!" ve Fatih Terim efsane sözleri arasında olan "what can i do sometimes??" yazdı.

Çakar'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Bazı taraftarlar tweete tepki gösterirken kimileri ise destek verdi.

İşte Ahmet Çakar'ın attığı tweetler;

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