Ahmet Çakar, Fatih Terim için tweet attı sosyal medya yıkıldı

23.10.2019 10:31

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray'ın evinde Real Madrid'e 1-0 yenildiği maç sonrasında Ahmet Çakar'dan sürpriz bir tweet geldi.

Eski hakem ve yorumcu Çakar, maçın ardından Twitter hesabından "Resultate importante !!!" ve Fatih Terim efsane sözleri arasında olan "what can i do sometimes??" yazdı.

Çakar'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Bazı taraftarlar tweete tepki gösterirken kimileri ise destek verdi.

İşte Ahmet Çakar'ın attığı tweetler;