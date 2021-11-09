Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımın adını verdi - Haberler Spor
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Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımın adını verdi

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Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımın adını verdi

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı tarihi verdi. Çakar, Beşiktaş-Trabzonspor maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak" dedi.

Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar çarpıcı bir iddiada bulundu. Çakar, 3 Nisan günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçı sonrası bordo-mavililerin şampiyonluğu ilan edeceğini duyurdu.

"KOLBASTI OYNAYACAĞIM"

Ünlü yorumcu yaptığı yorumda, "Trabzonspor'a sesleniyorum. Eğer bu sene şampiyonluğu kaybedersiniz iki elim yakanızda olur. Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak. Uzun yıllar sonra Trabzon'a gelmiş olacağım. Federasyon beni sahaya sokar mı bilmiyorum ama kolbastı oynayacağım. Bu dakikadan sonra kaybedersiniz suçu kendinizde arayın. Yıllar sonra o büyük gece gelecek ve yaşarsam ben orada olacağım" dedi.

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