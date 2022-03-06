Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararları Ahmet Çakar'ı çıldırttı: Bu gece Türk hakemliği bitti

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Küçük'ün kırmızı kart kararı büyük tepki çekerken, yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

"FENERBAHÇE'DEN İNTİKAM ALMA ARZUSUNUN AYYUKA ÇIKTIĞI GECE"

Zorbay Küçük'ün İrfan Can Kahveci'ye gösterdiği kırmızı kartı eleştiren Çakar, "Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF nin ve MHK nin Fenerbahçe den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir." ifadelerini kullandı. Çakar daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Bu geceyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin" dedi.

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