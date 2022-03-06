Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararları Ahmet Çakar'ı çıldırttı: Bu gece Türk hakemliği bitti - Haberler

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Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararları Ahmet Çakar'ı çıldırttı: Bu gece Türk hakemliği bitti

Haberler.com - Spor
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Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında 10 kişi kalmasının ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Zorbay Küçük'ün İrfan Can Kahveci'ye verdiği kırmızı karta tepki gösteren Çakar, "Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF nin ve MHK nin Fenerbahçe den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Küçük'ün kırmızı kart kararı büyük tepki çekerken, yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

"FENERBAHÇE'DEN İNTİKAM ALMA ARZUSUNUN AYYUKA ÇIKTIĞI GECE"

Zorbay Küçük'ün İrfan Can Kahveci'ye gösterdiği kırmızı kartı eleştiren Çakar, "Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF nin ve MHK nin Fenerbahçe den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir." ifadelerini kullandı. Çakar daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Bu geceyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin" dedi.

Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararları Ahmet Çakar'ı çıldırttı: Bu gece Türk hakemliği bitti

Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararları Ahmet Çakar'ı çıldırttı: Bu gece Türk hakemliği bitti

Haberler.com - Spor

Ahmet Çakar, Trabzonspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haberler

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