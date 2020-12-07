Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Denizlispor'u mağlup ettiği maçın ardından çarpıcı bir iddiada bulundu. Çakar, uzun süredir futbol gündemini meşgul eden Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemlerin böyle davrandığını ve bunu bir hakemin kendisine itiraf ettiğini belirtti.

Ahmet Çakar, Beyaz TV ekranlarında Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede Serdar Aziz'e gösterilen kırmızı kart ile ilgili konuştu ve dikkat çeken sözler kullandı.

İşte Ahmet Çakar'ın sözleri;

Ali Palabıyık, sana VAR'dan Serdar Aziz'in elle oynaması var dediler, sen de gittin. Elle oynaması varsa sen muhtemel sarı vereceksin. Altlığını yaptı, VAR'da izlemeden önce sarı kart verdi, gitti olmayan penaltıyı verdi.

"HAKEMİN BİRİ BANA İTİRAF ETTİ"

Serdar Aziz kafaya normal çıktı, doğal akışta hareket etti. Ben Rıdvan ile ilgili söyleyeceğimi söyledim, hakemin biri bana itiraf etti, Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle böyle hareket edildiğini belirtti. Rıdvan kuşumu öğrenmek istedi, kuşumu söylemedim.

"İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDIN"

Caner ile Gökhan maçı kurtardı, tecrübe, kaşar oyuncu burada. Fenerbahçe bugün, 2. penaltıyı Ali Palabıyık'a iptal ettirdi, Gökhan ile Caner 2. penaltıda VAR'a giderken öyle bir şey söyledi ki... Öyle iki cümle söyledi ki, yüreğin yetmedi, maçan yetmedi ve gidip penaltıyı iptal etmek zorunda kaldın ki zaten penaltı değil. Ali Palabıyık sen kötü niyetli bir hakemsin.

"MUĞDAT'IN OLMAYAN PENALTISINI VERDİN"

Galatasaray maçında Muğdat'ın olmayan penaltısını VAR hakemiyken genç hakeme verdiriyorsun, bugün bunları yapıyorsun. Ali Palabıyık bundan sonra ağzıyla kuş tutsa, bugünün gölgesinde kalır.

"BEN O ADAMLA FUTBOL KONUŞMAM"

Yayıncı kuruluşun başkanı Katarlı, genel müdür Türk. Bunlar ekmeğinde. Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta iptal edilen ikinci penaltı için, "Penaltı iptal edilmemeliydi" dedi. İkinci penaltıya penaltı diyen adamla ben futbol konuşmam."

Serdar'ı niye oyundan atıyorsun, top ancak kaleye giderken sarı kart verirsin. Kaleye şut çekilir, verirsin.