Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı maçı köşesinde değerlendirdi ve hakem Alper Ulusoy'u eleştirdi. Çakar, Alper Ulusoy'un Galatasaray'ın puanlarını gasp ettiğini söyledi.

Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Gaziantep ile 3-3 berabere kaldığı maçın hakemi Alper Ulusoy'u eleştirdi.

İşte Ahmet Çakar'ın köşe yazısı;

Dün gece Türk hakemliğinin iflası ve Galatasaray'ın bir hakem tarafından nasıl boğulduğunun gösterisi oldu. Galatasaray kazanmayı hak etmemiş olabilir. Özellikle son 5-6 dakikada mağlup Gaziantep tek kale de oynamış olabilir ama Alper Ulusoy maalesef Türk hakemliğine büyük bir utanç gecesi yaşattı.

"İYİ BİR GALATASARAY"

İlk devre iyi bir Galatasaray vardı sahada. Çoğu zaman takım savunmasında aksasa da rakip Gaziantep'in savruk ve disiplinsiz oyunundan dolayı sarı-kırmızılı ekip devreyi önde bitirdi.

"BÜYÜK FARK OLACAK DERKEN MAÇ ANTEP LEHİNE DÖNDÜ"

İkinci yarı büyük fark olacak derken önce Ahmet Çalık, son adam kuralından atıldı. Ardından Galatasaray üçüncüyü buldu ama rahatlamadı. Antep 3-2'ye getirdikten sonra maçın tüm görünümü Antep lehine değişiverdi.

"UTANÇ DAKİKALARI BAŞLADI"

Sağdan geldiler, soldan geldiler gol ha geldi ha gelecek dedik ve geldi de. Fakat bu gol VAR yardımıyla yaklaşık 80 saniye öncesine döndürülüp 100 metre uzaktaki korner bayrağı dibindeki faulden dolayı iptal edildi. Buraya kadar her şey normal gibi görünse de bundan sonra utanç dakikaları başladı.

"GÜNAH ÇIKARTACAK YA..."

Uzatma dakikaları belki dakika 100, kaleci Okan yattı topu aldı. Ama hakem günah çıkartacak ya 8 saniye ayağıyla Galatasaray aleyhine bir çift vuruşa hükmetti daha doğrusu icat etti, bu çift vuruştan da penaltı geldi ve Galatasaray'ın bence şampiyonluğu resmen gitti.

"ALPER ULUSOY GALATASARAY'IN PUANLARINI GASP ETTİ"

Sonuçta eski bir hakem olarak utanç duydum. Hepimiz hata yaptık, hepimiz yanlış penaltılar verdik ama bir takımın aleyhine manasız bir icatta bulunup takımın puanını gasp etmedik. MHK utanç duymalıdır, hakem utanç duymalıdır.