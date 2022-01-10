Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü: Genç irisi, tombik bir oğlan...

Ahmet Çakar, Giresunspor maçındaki kilolu hali çok tartışılan Arda Turan'ı yerden yere vurdu. Beyaz Futbol'da konuşan Çakar, "Başta Burak Elmas ve Fatih Terim'i gençleştirme hamlesinden dolayı tebrik ederim. Tombik tombik çocukları akademiye alıyorlar. Yetenekli ve tombik tombik gençlerin fiziklerini fit hale getirmek için uğraşıyorlar" dedi.

Görüntü: Beyaz TV

"ZENGİN AİLE ÇOCUĞU SANDIM"

Arda'ya eleştirinin dozunu artıran Çakar" 77. dakikada genç irisi, tombik bir oğlan gördüm. Herhalde zengin aile çocuğu dedim. Fazla yemek yediğinden ve kendine bakmadığından dolayı bu haldeler. İnsan utanır bu halde sahaya çıkmaya" ifadelerini kullandı.

SİNAN ENGİN SAHİP ÇIKTI

Beyaz Futbol'un diğer yorumcusu Sinan Engin ise Arda Turan'ı savundu. Engin, "Bu adam 6 aydır sakat. Çok bir problem yok, kısa sürede düzelecek" sözlerini sarf etti.

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