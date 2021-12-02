Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi açıklandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi açıklandı

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Haberler | Spor

- Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi açıklandı Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim listesi açıklandı.

- Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi açıklandı

TRABZON - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim listesi açıklandı. Divan Kuruluna sunulan listede yeni isimler yer alıyor.

Trabzonspor'da, 4-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan 75'nci seçimli olağan genel kurul öncesi mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesini, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e sundu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tek listeyle gireceği seçimlerde yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu;

"Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı"

Yedek listede ise şu isimler yer aldı;

"Lokman Sadıklar, Ertuğrul Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın"

Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi açıklandı

Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi açıklandı

Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi açıklandı

Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi açıklandı

Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi açıklandı

Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi açıklandı

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor

 Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title