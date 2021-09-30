Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfere ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez - Haberler Spor
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Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfere ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez

Haberler.com - Haberler | Spor

Trabzonspor'da yeni transferler Siopis ve Denswil için imza töreni düzenlendi. Ahmet Ağaoğlu, basın toplantısında futbolcuları tanıttı. Ağaoğlu yaptığı şakalarla yine damga vurdu. Başkan, Siopis'e, "Profilden burnuna bakınca bu toprakların çocuğu gibi. Bizden biri. Bu toprakların çocuğu gibi" şakası yaptı, salon kahkahaya boğuldu.

İmza törenine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu damga vurdu. Ağaoğlu, Siopis ve Denswil'e övgüler yağdırdı.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞU"

Aramıza en son olarak katılan iki oyuncumuzun imza töreni için birlikteyiz. Sağımda Siopis solumda Denswil. Siopis hiç yabancı gözükmüyor profilden bakınca burun ve kulak bu toprakların çocuğu gibi. Aslında zaten bu takıma katılan, bu takımın forması için ter döken her oyuncu bizden biri, içimizden biri. Onun için öncelikle her iki oyuncumuza da hoşg eldin diyorum. İki oyuncuyu da zaten yakından tanıyoruz. Denswil'in Serie A'da ki performansı o mevkide olan ihtiyacımızı giderecek ihtiyacımızı karşılayacak. Ve bu zorlu süreçte Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiği süreçte bize çok büyük katkılarda bulunacağına inandığımız bir oyuncu. Onun için tekrar kendisine hoş geldin diyoruz.

Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfere ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez

"BENİ BENDEN DAHA İYİ TANIYOR"

Öte yandan Manois Siopis yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza ve hocamıza transfer konusunda ve bana güvendikleri için teşekkür etmek istiyorum. Başkanım zaten benden bahsederken beni benden daha iyi tanıdığını ifade etti. Bu sezon önemli hedeflerimiz var umuyorum hep birlikte bu bütün hedefleri beraber gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfere ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
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Haber: Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfere ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez - Haberler Spor
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