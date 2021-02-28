Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya penaltı tepkisi: Uzaydan bile inceleseniz karar aynı olur
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Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya penaltı tepkisi: Uzaydan bile inceleseniz karar aynı olur

28.02.2021 21:25 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:31
Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya penaltı tepkisi: Uzaydan bile inceleseniz karar aynı olur

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştiren Ağaoğlu, "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı müdahale uzaydan bile penaltı" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçında bir penaltılarının verilmediğini iddia etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan inceleseniz yine de penaltı! Bu hakem bazılarına uğurlu gelebilir, bazılarının yıldızı olabilir. Geçen sezondan beri kendisinden çekmediğimiz kalmadı" dedi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya penaltı tepkisi: Uzaydan bile inceleseniz karar aynı olur

"HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇMEMELİ"

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansını eleştiren Ahmet Ağaoğlu: "Geçen seneden beri Yaşar Kemal Uğurlu ile sıkıntılı maçlar oynuyoruz. Bu kadar yetenekli hakem ise bizim maçımız dışındaki her maça versinler. Evet, iyi oynamadık ama hakem maçın önüne geçmemeli. Yarın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı olursa bunun tepkisini hep beraber vermemiz lazım. Hakemlerden bütün takımlar şikayetçi bunun için de birlikte kararlar alınmalı" şeklinde konuştu.

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