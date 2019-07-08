Ahmed Kutucu: Schalke 04 için doğdum



açıklamalarda bulunan genç golcü, "Henüz hazırlık döneminin başındayız. Onun için ilk maç biraz zor oldu. Bunu da maçın hem ilk hem de ikinci yarısında gördük" diye konuştu.

"FORMAMIN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Karşılaşmada topla buluştuğu anlarda Schalke 04 taraftarlarının yaşadığı heyecanın sorulması üzerine konuşan Ahmed, "Futbol oynamayı çok seviyorum. Onun için bu sporu yapıyorum ve kendimi sürekli futbola veriyorum. Sonuçta Gelsenkirchenliyim, adeta bu takım için doğdum. Formamın hakkını vermeye çalışıyorum. Taraftarımız da sanırım bunu görüyor" ifadelerini kullandı.

"OZAN'LA SÜREKLİ BERABERİZ"

Schalke 04'ün yeni transferi Ozan Kabak ile daha önceden arkadaş olduklarını aktaran Ahmed, "Ozan Kabak iyi bir arkadaşım. Daha önce U17 Milli takımıyla Dünya Şampiyonası'nda birlikte forma giydik. Ozan ile birlikte şehirde geziyoruz. O'na şehri tanıtıyorum. Antrenmanlar dışında da sık sık şehirde buluşuyoruz. İkimiz de Türküz ve iki iyi arkadaşız. İyi anlaşıyoruz, takıma katılmasına sevindim" dedi.

Ağustos ayında başlayacak Bundesliga için de açıklamalarda bulunan Ahmed Kutucu, "Henüz sezonun başındayız. Şimdiden çok bir şey söyleme imkanım yok. İnşallah benim için de takım için de iyi bir sezon olur" şeklinde konuştu.



Kaynak: DHA

- Oberhausen