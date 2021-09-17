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Ahilik Haftası Etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışı düzenlendi

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Ahilik Haftası Etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışı düzenlendi

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2021 Ahi Evran Yılı Ulusal Bisiklet Yol Yarışması düzenlendi.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2021 Ahi Evran Yılı Ulusal Bisiklet Yol Yarışması düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye girenlere Vali İbrahim Akın tarafından ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akın, Ahilik Haftası'nda düzenlenen bisiklet turnuvasının hareketli bir yaşama destek vererek insanların spora olan ilgilerini arttırmayı amaçladığını söyledi.

2021 Ahi Evran Yılı Ulusal Bisiklet Yol Yarışına katılan sporcuların hem Ahilik değerlerini hem de Kırşehir'i tanıma imkanı bulduklarını belirten Vali Akın, "Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile düzenlediğimiz Ulusal Bisiklet Yol Yarışıyla amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır" dedi.

Kaman ilçe sapağından başlayıp şehir merkezinde sonra eren bisiklet yarışında Ferdi Branşlar Kategorisi Genç Erkeklerde Mehmet Alsaç, Büyük Erkeklerde ise Oğuzhan Tiryaki 1. olurken Takımlar Kategorisinde ise Genç Erkeklerde Torku Şekerspor, Büyük Erkeklerde de Sportoto Spor 1. oldu. - KIRŞEHİR

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