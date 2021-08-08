Agüero maçta neden yok? Agüero Barcelona maçında neden oynamıyor? Sergio Aguero neden maçta oynamıyor?
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Agüero maçta neden yok? Agüero Barcelona maçında neden oynamıyor? Sergio Aguero neden maçta oynamıyor?

Agüero maçta neden yok? Agüero Barcelona maçında neden oynamıyor? Sergio Aguero neden maçta oynamıyor?
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Bugün Gamper Kupasında Barcelona - Juventus karşı karşıya geliyor. Maçta en merak edilen isimlerden birisi ise Agüero oldu. Agüero maçta forma giymedi. Bunun ardından izleyiciler Agüero neden yok? Agüero Barcelona maçında neden oynamıyor? Agüero neden maçta oynamıyor? merak etti. İşte detaylar...

Agüero bugün maçta yok mu? Agüero neden yok? Agüero neden forma giymiyor? Agüero ayrıldı mı? Detaylar sizlerle... Agüero maçta neden yok? Agüero Barcelona maçında neden oynamıyor? Agüero neden maçta oynamıyor?

BARCELONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona - Juventus maçı 8 Ağustos Pazar günü akşam saat 22:30 'da başladı.

AGÜERO BARCELONA'DA MAÇTA NEDEN YOK?

Sergio Agüero bu sezon Barcelona'ya transfer olmuştu. Fakat bugünkü maçta kadroda Agüero yer almadı. İlk 11'de ve yedeklerde de yer almayan Agüero bundan dolayı maçta yok.

Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Fakat Agüero'nun en yakın arkadaşı Messi geçtiğimiz gün takımdan ayrılmıştı. Bundan dolayı Agüero'nun da mutsuz olduğu belirtildi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ

Barcelona'nın yeni transferi Sergio Agüero, Messi'nin gidişine sinirlendi ve takımdan ayrılmak için harekete geçti. Avukatlarına sözleşme maddelerini incelemeleri için talimat veren Arjantinli yıldız, Katalan devinden ayrılmanın yollarını arıyor.

Barcelona'da Messi'nin ayrılığı sonrası sular durulmuyor. Takımın yeni transferlerinden Sergio Agüero'nun da kulüple yolları ayırmak istediği öne sürüldü.

AVUKATLARINA SÖZLEŞMEYİ İNCELEME TALİMATI VERDİ

Sporx'in Katalan basınından aktardığı habere göre; Lionel Messi ile oynama sözü verilen Sergio Agüero, vatandaşının vedasının ardından Barcelona'dan ayrılmak istiyor. Sergio Agüero, avukatlarına sözleşme maddelerini gözden geçirmeleri için talimat verdi, takımdan ayrılmanın yolu aranıyor.

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