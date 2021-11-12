Agüero kalp rahatsızlığının ardından futbolu bırakıyor mu? Yıldız golcü iddialara yanıt verdi

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından yeşil sahalara veda edeceği iddia edilen Barcelona'nın yıldız forveti Sergio Agüero, sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

"DOKTORLARIN TALİMATLARINA UYUYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arjantinli yıldız, "Söylentiler için onlara söyleyeceğim şey, kulüp doktorlarının talimatlarına uyuyorum. Testler yapıyorum ve tedavime devam ediyorum. 90 gün içerisinde gelişimimi göreceğim" dedi.

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