Agüero kalp rahatsızlığının ardından futbolu bırakıyor mu? Yıldız golcü iddialara yanıt verdi
Alaves'le oynanan maçta göğsünü tutarak yere yığılan Barcelona'nın yıldız golcüsü Sergio Agüero'nun üç ay oynayamayacağı açıklanmıştı. Rahatsızlığı sonrası futbolu bırakacağı konuşulan Arjantinli yıldız iddialara cevap verdi. Doktorunun talimatlarına uyduğunu belirten Agüero, "90 gün içerisinde gelişimimi göreceğim" dedi.
Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından yeşil sahalara veda edeceği iddia edilen Barcelona'nın yıldız forveti Sergio Agüero, sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.
"DOKTORLARIN TALİMATLARINA UYUYORUM"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arjantinli yıldız, "Söylentiler için onlara söyleyeceğim şey, kulüp doktorlarının talimatlarına uyuyorum. Testler yapıyorum ve tedavime devam ediyorum. 90 gün içerisinde gelişimimi göreceğim" dedi.
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