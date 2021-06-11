Ağrı kesici ve ateş düşürücü Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor
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Ağrı kesici ve ateş düşürücü Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor

Ağrı kesici ve ateş düşürücü Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor
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Sağlık Bakanlığı ağrı kesici-ateş düşürücüler grubunda yer alan Paranox 120 mg/15 mg Supozituvar isimli ilacın piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ağrı kesici-ateş düşürücü Paranox isimli ilacın piyasadan toplatılmasına karar verdi. Paranox hafif ve orta şiddette ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil fakat belirtileri giderici) tedavisinde kullanılıyor.

Ağrı kesici ve ateş düşürücü Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor

"1. SINIF A SEVİYESİNDE GERİ ÇEKME İŞLEMİ UYGULANMIŞTIR"

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun duyurusu şöyle: "Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nin ruhsatına sahip olduğu "Paranox 120 mg/ 15 mg Supozituvar" adlı ürünün piyasada bulunan tüm partilerine, Kurumumuz Komisyonlarınca alınan karar gereği, 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme Yönetmeliği"ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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Ağrı kesici ve ateş düşürücü Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor - Haberler
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