Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörüne Patent Ödülü Aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT'unda katıldığı toplantıda bilimsel çalışmalar yapmak suretiyle bölgeye has sorunların tespiti ve çözümüne dair önerilerin geliştirilmesi, üniversitelerin etkin işbirliği yaparak bölgesel kalkınmaya yönelik geliştirmeyi planladıkları projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Bu toplantının akabinde YÖK Başkanının da katıldığı Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik töreninde Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT Radyasyon Sızıntılarını Önleyen Süper Alaşım (Super Alloy Preventing Radiation Leaks) adlı çalışması sonucu geliştirdiği malzeme için Türk Patent Enstitüsü tarafından W02017163667 A1 tescil numarasıyla aldığı patent nedeniyle ödüle layık görüldü. Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT'a ödülünü Erzurum Valisi Sayın Seyfettin AZİZOĞLU takdim etti. Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT ve iki doktora öğrencisi tarafından geliştirilen bu patent, Türkiye'de birçok başarılı çalışmaya imza atan Fen Fakültesi Fizik bölümünde alınan ilk patent olması bakımından da çok değerlidir.

Bu çalışma sonucunda geliştirilen bu malzeme nükleer reaktörlerde, nükleer tıp uygulamalarında, nükleer atıkların depolanması ve taşınmasında, uzay ve laboratuvar araştırmalarında oluşabilecek nötron ve gama radyasyonu sızıntılarını önlemede kullanılabilecek bir radyasyon zırh malzemesi olarak kullanılabilecektir.

Ar-Ge ve yeniliğe önem vererek fark oluşturan, gerçekleştirmiş olduğu kıymetli bilimsel buluşu neticesinde hem üniversitemizin gelişimine hem de ülkenin gelişimine büyük katkı sağlayan Rektör Sayın Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT'u tebrik eder, göstermiş oldukları başarılarının artarak devam etmesini dileriz.