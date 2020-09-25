Ağrı'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ağrı'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağrı'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Ağrı-Erzurum karayolunda şehirlerarası otogar yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına

geçmeye çalışan D.D'ye araba çarptı. Kaza sonrası Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı