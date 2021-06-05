Ağrı'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu
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Ağrı'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu

Ağrı'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 14 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Ağrı'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 14 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan ve aralarında eskiye dayalı arazi anlaşmazlığı bulunan 2 grup, Ağrı merkezde bulunan Eski Van Caddesi'nde karşılaştı. 14 kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tabancalardan çıkan mermiler karşı tarafa ait iki araca isabet ederken, pompalı tüfekten çıkan saçmalar ise 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıslardan biri taburcu edilirken, ikisinin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı, kullanılan bir adet pompalı tüfek ve tabancaya ise el konuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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