Ağrı 1970 Spor Emanet Liderliği Geri Aldı

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Ağrı 1970 Spor lider Mardin Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna tekrar oturdu.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grupta Ağrı 197 Spor Ligin 12'nci haftasında sahasında lider Mardin Büyükşehir Belediyespor ile Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda saat 13.00'te karşı karşıya geldi. Maça yoğun ilgi gösteren Ağrılı yaklaşık 7 bin taraftar batı tribününü tamamen doldururken doğu tribününde yarısını doldurdu. Maça taraftarın desteğiyle oldukça hızlı başlayan ev sahibi Ağrı 1970 Spor kısa sürede oyunu kontrolü altına aldı. Ağrı ekibi bulduğu çok sayıda pozisyonu gole çeviremeyince maçta ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısına da oldukça hızlı başlayan Ağrı 1970 Spor oyunu rakip yarı alanına yıktı. Oldukça tempolu geçen maçta ev sahibi ekip 70'nci dakikada Emrah Turan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci golü bulmak için atak tazeleyen Ağrı 1970 Spor 73'ncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta yapılan ortada topa dokunan konuk ekip savunması topu kendi ağlarına gönderdi. Bu golle Ağrı 1970 Spor maçta 2-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Ağrı 1970 Spor Mardin Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek puanını 29'a yükseltip tekrar liderlik koltuğuna oturdu. - AĞRI