Ahmet Ağaoğlu: O kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de şampiyonluğu erken ilan etmek için mücadele eden bordo-mavili takımın başarısı için, "O kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin 194'üncü sayısında yer alan yazısında, göreve geldikleri ilk gün taraftarların sabretmelerini istediklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk gün bir söz vermiştik. ' Trabzonspor olarak her zaman mücadelenin içinde olacağız' demiştik. İki yıl, üç yıl, belki dört yıllık bir süre için taraftarlarımızdan sabretmelerini istemiştik. Sabır gösterdiklerinde karşılarına çıkacak Trabzonspor'u tüm Türkiye'nin ayakta alkışlayacağını taahhüt etmiştik. İşte şimdi çok şükür; o kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.