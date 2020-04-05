Ağaç kesimi yapılan alanda çıkan yangın söndürüldü
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Isparta, Kemer, Güncel

Ağaç kesimi yapılan alanda çıkan yangın söndürüldü

Burdur'un Kemer ilçesinde, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü kontrolünde ağaç kesimi yapılan alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

05.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:16
Ağaç kesimi yapılan alanda çıkan yangın söndürüldü

Burdur'un Kemer ilçesinde, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü kontrolünde ağaç kesimi yapılan alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

İlçenin Uzunsinir mevkisindeki kesim yapılan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 50 hektarlık alana yayılan alevler, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Burdur ve Gölhisar Orman İşletme müdürlükleri ile Karamanlı ve Kemer belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince 6 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında yeni dikim yapılan fidanlığın bir kısmı da zarar gördü.

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çıkan yangının saatte 40-45 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi.

Yangını çok büyümeden söndürdüklerini belirten Ulusoy, "12 arazöz, 4 su tankeri, 4 itfaiye aracı ve birkaç iş makinemizle yangını kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Ağaç kesimi yapılan alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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Ağaç kesimi yapılan alanda çıkan yangın söndürüldü
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