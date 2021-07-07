SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
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SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldıDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -DENİZLİLİ yüzücü Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonu'ndan aldığı davetle Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) -

DENİZLİLİ yüzücü Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonu'ndan aldığı davetle Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı. 200 metre serbestte 1: 47.08'lik derecesiyle olimpiyat kotası alan 18 yaşındaki Fenerbahçe sporcusu Baturalp Ünlü, ağabeyine özenerek başladığı sporda, olimpiyatlarda mücadele edeceği için gururlu olduğunu söyledi. İstanbul'da düzenlenen milli takım seçmelerinde 200 metre serbestteki derecesiyle Olimpiyat B Barajı'nı geçen Denizlili yüzücü, Uluslararası Yüzme Federasyonu'ndan aldığı davetle Tokyo'ya gidecek olmanın sevincini yaşıyor. Ünlü, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak olimpiyatlar için hazırlıklarını Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi'nde bulunan yüzme havuzunda sürdürdüğünü belirtti.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edeceği için gururlu olduğunu ifade eden Baturalp Ünlü, "6 yaşından bu yana yüzme sporuyla uğraşıyorum. Ağabeyim Batuhan Ünlü de eski milli yüzücü. Ona çok özenirdim ve onun elde ettiği başarıları yakalamak istedim. 13 yaşımdan sonra yeteneğim keşfedildi ve profesyonel olarak yüzmeye başladım. Birçok derece elde ettim. Milli takıma seçildim ve önemli dereceler yaptım. Şimdi de Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazandım. Çok mutluyum" diye konuştu.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurgulayan Ünlü, "Milli takım antrenörü aradı, olimpiyatlara katılmaya hak kazandığımı söyledi. İnanılmaz, tarif edilemeyecek bir mutluluk yaşadım. Haberi aldığımda sevinçten ağladım. 13 yaşından beri olimpiyat oyunlarını takip ediyorum. Olimpiyatlarda yarışmak benim hayalimdi. İlk defa bu heyecanı yaşayacağım. Gururluyum. Benim hedefim aslında 2024'teki olimpiyatlardı. Çünkü henüz 18 yaşındayım. Benim için çok önemli bir deneyim olacak. Asla pes etmek yok. Bu platforma katılmak bile çok büyük bir başarı. En iyi performansını sergilemeye çalışacağım. Olimpiyatlarda elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
SPOR Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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