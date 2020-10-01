Afyonkarahisar Ticaret Borsası
01.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:02
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 20, en yüksek 38 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 20, en yüksek 38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|20,00
|38,00
|Kırıntı eti
|HTS
|19,00
|25,00
|Buğday
|HMS
|1,70
|1,97
|Arpa
|HMS
|1,40
|1,45
|Mısır
|HTS
|1,40
|1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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