Afyonkarahisar Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

01.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:02
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 20, en yüksek 38 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 20, en yüksek 38 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 20,00

 38,00
Kırıntı eti

 HTS

 19,00

 25,00
Buğday

 HMS

 1,70

 1,97
Arpa

 HMS

 1,40

 1,45
Mısır

 HTS

 1,40

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Volkan Bozkır Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Esra Erol Hazal Kaya Özlem Yıldız
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mehmet Özdilek
Daha Fazla İzmir Bakan Ankara Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 15:18:04. #1.14#
title