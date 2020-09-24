Afyonkarahisar Ticaret Borsası
24.09.2020 11:07 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:12
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,00
|95,00
|Karkas et
|HTS
|24,00
|41,00
|Buğday
|HMS
|1,85
|1,88
|Arpa
|HMS
|1,40
|1,40
|Mısır
|HMS
|1,36
|1,37
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
Haber Yorumları
500