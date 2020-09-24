Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

24.09.2020 11:07 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:12
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 42,00

 95,00
Karkas et

 HTS

 24,00

 41,00
Buğday

 HMS

 1,85

 1,88
Arpa

 HMS

 1,40

 1,40
Mısır

 HMS

 1,36

 1,37
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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