Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,00 lira, en yüksek 75,00 liradan satıldı.
06.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:46
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,00 lira, en yüksek 75,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,00
|75,00
|Karkas et
|HTS
|22,00
|40,00
|Buğday
|HMS
|1,65
|1,80
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,30
|Mısır
|HTS
|1,35
|1,45
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA