Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 32 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.
29.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 32 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|32,00
|39,00
|Buğday
|HMS
|1,38
|1,90
|Arpa
|HMS
|1,25
|1,40
|Mısır
|HTS
|1,40
|1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA